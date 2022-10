Helga Breuninger, Psychologin und Stifterin

Im Gespräch mit Martina Klein

"Was du gibst, kommt zu dir zurück ," sagt die Stifterin Helga Breuninger. Für ihr Engagement erhielt die heute 75-Jährige Auszeichnungen wie das Bundesverdienstkreuz. Die gebürtige Stuttgarterin studierte Volkswirtschaft und promovierte inPsychologie. Ihr Vater vermachte das Familienunternehmen Breuninger nicht der Tochter, sondern überführte es in eine Stiftung. Was hat Helga Breuningers Kindheit mit ihrer Förderung von Bildung und Erziehung zu tun? Welche Rolle spielen Stiftungen für die Demokratie? Fragen, die Helga Breuninger in SWR2 Zeitgenossen und mit ihrem Lebenswerk beantwortet.