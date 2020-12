Seit einem dreiviertel Jahr hält die Corona-Pandemie die Welt im Griff. Das führte auch dazu, dass Expert*innen für die Bekämpfung von Viren plötzlich sehr große mediale Aufmerksamkeit erfuhren, so in Deutschland der Berliner Virologe Christian Drosten. Die Kompetenz anderer medizinischer Fachleute dagegen fand erst später Gehör. „Um Seuchen zu erklären braucht es viele Experten," sagt der Medizinhistoriker Robert Jütte in SWR2 am Morgen. Jütte leitete von 1990 bis 2020 das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart.

Man kann die Epidemie aus vielen Blickwinkeln erforschen Neben den Virolog*innen und Bakteriolog*innen seien das auch die Epidemiolog*innen, die anhand von mathematischen Modellen aufzeigen würden, wie Seuchen verlaufen. Was aber jetzt in der jetzigen Zeit völlig fehlen würde, das sei die Disziplin der historischen Epidemiologie. Warum aber dominieren die Virolog*innen in den Medien und in der Politik? „Sie haben den Entdeckermythos," sagt Jütte. „Gehen wir zurück ins 19. Jahrhundert, Robert Koch mit der Entdeckung des Milzbranderregers, da hat man das Gefühl, man hat die Krankheit in Griff. Das ist der Startvorteil der Virologen und Bakteriologen," so Jütte. Noch fehlt ein ganz unabhängiges Krisengremium In der aktuellen zweiten Corona-Welle wird ein breiteres Spektrum an Fachwissen zur Beherrschung der Inzidenzzahlen und zur Beachtung der Regeln herangezogen. Aber es fehle ein vom Robert Koch-Institut oder Paul Ehrlich-Institut unabhängiges Krisengremium, was wirklich alle Expert*innen an einen Tisch brächte und Lösungsvorschläge für die Politik erarbeiten würde.