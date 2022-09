Heinz Mack, Bildhauer und Maler

Im Gespräch mit Susanne Kaufmann

Der Wahlslogan von Konrad Adenauer lautete 1957 "Keine Experimente!" Heinz Mack strich das Wort "Keine" auf den Düsseldorfer Litfaßsäulen durch - bis ihn die Polizei verhaftete. Zurück auf Null: Das war Macks Idee eines Experiments und auch die Idee der Künstlergruppe ZERO, die in der Kunst die Rückbesinnung auf elementare Kräfte wie Licht und Bewegung forderte. Mack vertrat Deutschland auf der Biennale in Venedig und nahm zweimal an der Documenta teil. Mittlerweile ist er 91 Jahre alt und arbeitet noch täglich in seinem Atelier. Mit scharfem Verstand und wachem Geist blickt er zurück auf das 20. Jahrhundert und auf sein Lebenswerk. Dabei bewegen ihn bis heute auch die großen politischen Themen.