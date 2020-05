Es diskutieren:

Prof. Dr. Caspar Hirschi, Historiker, Universität St. Gallen

Prof. Dr. Annette Leßmöllmann, Wissenschaftskommunikation, KIT, Karlsruhe

Martin Schneider,Leiter der SWR-Wissenschaftsredaktion Fernsehen

Moderation: Sonja Striegl

Virologen und Pandemie-Experten stehen in der Corona-Krise im Rampenlicht wie nie zuvor in Deutschland. Auf einmal hängt die Republik an ihren Lippen. Und die Politik baut ihre Entscheidungen auf den Erkenntnissen der Forscher auf. Was hier sichtbar wird, ist eine Sehnsucht nachder klaren Rationalität der Wissenschaft in einer unübersichtlichen, ja bedrohlichen Zeit. Was aber ist die Aufgabe von Wissenschaftlern in einer Demokratie? Wie sollen sie von ihren Erkenntnissen und den komplizierten Zusammenhängen erzählen? Sollen sie mehr als beraten, nämlich Lösungen vorschlagen? Und: Welche Experten werden überhaupt gehört?

Buchtipp:

Caspar Hirschi: Skandalexperten, Expertenskandale - Geschichte eines Gegenwartsproblems. Matthes und Seitz, 2018, EUR 28

https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/skandalexperten-expertenskandale.html