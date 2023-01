Heil und Unheil - Was hat christliche Mission bewirkt?

Martin Durmdiskutiert mit

Patrick Bahners,Kulturredakteur, FAZ

Prof. Dr. Bernhard Maier,Religionswissenschaftler, Uni Tübingen

Dr. Katja Voges,Theologin, kath. Hilfswerk "missio"

„Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium" - das ist der Missionsauftrag Jesu. Was später daraus gemacht wurde, ist allerdings etwas anderes. Die Missionierung der Welt hat den sogenannten Heidenvölkern in Afrika, Asien und Südamerika oft mehr Unglück als Nächstenliebe gebracht. Was hat Mission mit europäischer Kolonialgeschichte zu tun? Und was ist heute unter christlicher Mission zu verstehen?



Buch zur Sendung:

Bernhard Maier, Die Bekehrung der Welt. Eine Geschichte der christlichen Mission in der Neuzeit, Verlag C.H. Beck München 2021