Afghanistan belege ein weiteres Mal, dass man auf politische Herausforderungen keine militärische Antwort finden könne. Das sagt der Hamburger Historiker Bernd Greiner, der sich in seiner Forschung intensiv mit dem US-amerikanischen Interventionismus auseinandersetzt.

Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland sei man in der Logik des Kalten Krieges verharrt. „Wer nur einen Hammer hat, der sieht in allem einen Nagel,“ zitiert Greiner ein amerikanisches Sprichwort. Doch globale Herausforderungen löse man nur mit einer weltumspannenden Anstrengung, nicht mit Waffen. mehr...