Kunst kennt keine Grenzen – auch nicht, was das Material anbelangt, aus dem Kunstwerke entstehen. Ein gutes Beispiel dafür ist Fritzi Haußmann aus Frankenthal, die unlängst unter anderem den Pfalzpreis für Bildende Kunst in der Sparte Plastik erhalten hat. Denn die 51-jährige Künstlerin hat für Ihre Installationen ausgediente Fahrradschläuche entdeckt, aus denen sie teils meterhohe, phantasievolle Kunstwerke kreiert. Ein Hausbesuch in ihrem Atelier, das sich nicht in der Pfalz befindet, sondern auf der anderen Rheinseite in Mannheim. mehr...