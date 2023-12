Hauptstadt zum Abreißen – Joab Nist ergründet Berlin durch Notizzettel

Berlin ist Hauptstadt der Zettel. Das fällt dem Münchner Joab Nist auf, als er nach dem Abitur dorthin zieht. Er erkennt, dass die üppig geklebten Notizzettel im öffentlichen Raum einen einzigartigen Blick in Alltagskultur und Alltagssorgen der Menschen liefern.

Seit 2010 sammelt er die Botschaften von Laternenpfählen, Hauseingängen und Haltestellen: von Bitten um ein Wiedersehen, Flüchen auf Fahrraddiebe bis Hoffnung auf Weltfrieden.

Nist macht die Zettel zum Gegenstand seines Kulturwissenschaftsstudiums und später zum Beruf. Er bloggt, gibt Kalender und Bücher heraus und macht Live-Shows.

Kalendercover "Notes of Berlin" 2024 Pressestelle Seltmann Publishers GmbH Notes of Berlin 2024 Herausgeber: Joab Nist und Oliver Seltmann Verlag: Seltmann Publishers GmbH ISBN: 978-3949070358

Homepage "NOTES OF BERLIN"

