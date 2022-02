Keine Handlung ohne Folgen – diese Einsicht sollten wir, gerade in Zeiten des Klimawandels, dringend stärker berücksichtigen, sagt Friedrich von Borries. In seinem Roman „Fest der Folgenlosigkeit“ fragt Borries, wie wir unseren eigenen Lebenswandel in Frage stellen können. Seine Protagonisten treten alle für die Umwelt ein, verzweifeln aber auch an der eigenen Ohnmacht angesichts der Klimakatastrophe. In ihrem Scheitern, so Borries, liege für die Leser aber eine Chance zur Reflektion. Denn hinter dem allzu gängigen Stichwort „Nachhaltigkeit“ verberge sich doch allzu oft nur ein Festhalten am Status Quo. Stattdessen, so plädiert der Hamburger Professor für Designtheorie, könnte die Kategorie der Folgenlosigkeit eine neue Maxime für unser Handeln werden. mehr...