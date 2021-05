Es gebe eine tiefe Solidarität vieler Linker in Deutschland mit dem palästinensischen Volk — deshalb wundere es sie nicht, dass es insbesondere von linksintellektueller Seite ein großes Schweigen zu den antisemitischen Vorfällen in Deutschland gibt, sagt die Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk in SWR2.

Nicht das erste Mal

Es habe sich bereits im Wiederaufflammen des Nahost-Konfliktes 2014 gezeigt, als auch jüdische Menschen und Einrichtungen gezielt attackiert wurden. Das sei enttäuschend, aber sie habe da gar keine Erwartungen.

Außerdem fänden die Angriffe auf Synagogen statt, nicht auf Moscheen.

„Und es gibt da eben schon gravierende Unterschiede, was Juden und Jüdinnen im Moment weltweit erleben, und was die andere Seite erlebt an Backlash, der aus diesen Social-Media-Empörungsstürmen wächst. Und das ist eben total gefährlich,“ so Funk.

Wenig Empathie in intersektionalen Räumen

Es werde sofort die Verbindung zur Situation in Israel geschlagen, kritisiert die Schriftstellerin. In der antisemitischen Ideologie würden jüdische Menschen immer zu den „Herrschenden“ gemacht, egal wo auf der Welt — die derzeitigen Angriffe spielten dementsprechend keine Rolle.

Aus dieser tief verankerten Vorstellung, dass „der Jude“ als solcher mächtig sei, entstehe das Schweigen zur Lage der Jüdinnen*Juden.

„Mir geht es ausschließlich um das, was Juden und Jüdinnen in den letzten Tagen in Deutschland passiert — und da könnte man sich selbstverständlich aus aktivistischen, linken und intersektionalen Räumen äußern.“ — Mirna Funk

Einseitige Parteinahme auf Social Media ein Problem

Aber insgesamt sei die einseitige Parteinahme, ganz gleich ob für die Palästinenser oder für die Israelis ein großes Problem. „Wenn das gemacht wird, dann entstehen außerhalb von Israel unglaubliche Hasswellen“, sagt Funk. Sie selbst habe in der letzten Woche über einhundert Hassnachrichten bekommen — im Gegensatz zu ihren palästinensischen Freund*innen in Deutschland.

Keine „zwei Seiten“ im Backlash

