Harte Brocken: Felsen

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Hart und kalt ragen sie heraus - nicht selten in bizarren Formen und durchzogen von tiefen Schluchten. Felsen beeindrucken Menschen immer wieder. Was an ihnen reizt, ist die Ambivalenz zwischen Faszination und Gefahr, zwischen bezwingen und scheitern. Felsen können Sehnsuchtsorte sein, von der Natur geschaffene Denkmäler, Unterschlupf oder gar Herberge.



In der SWR2 Matinee legen wir uns heute auf einen kühlen Felsen in der schwedischen Ostsee, wir klettern im fränkischen Jura und besuchen Deutschlands populärsten Felsen, die Loreley. Und wir blicken zurück ins Jahr 1947, als die Insel Helgoland, damals noch unter britischer Besatzung, gesprengt werden sollte.



Mit dem Fotografen Bernhard Lang sprechen wir über sein Projekt "Mountain Faces". Christine Möhrs vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim klärt auf, wer oder was "der Fels in der Brandung" ist. Und die Klippenspringerin Anna Bader erzählt, wie es sich anfühlt, von einem 20 Meter hohen Felsen in die Tiefe zu springen.



Die SWR2 Matinee bewegt sich heute nahe am Abgrund.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Dorothee Riemer

