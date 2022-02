Harald Martenstein verlässt den Tagesspiegel | 21.2.2022

Die Themen:

Martenstein verlässt den Tagesspiegel. Und: Warum Zeitungen und Verlagen das Papier ausgeht.

Wer einen Job verliert, der oder die geht eher unauffällig, es ist meist selten, dass einem der alte Arbeitgeber noch die große Bühne zur Verabschiedung gibt. So aber lief es nun für den Journalisten Harald Martenstein – er verlässt den Tagesspiegel, aber nicht durch die Hintertür, sondern am Sonntag mit einem Abschiedstext auf der ersten Seite der Zeitung. Die zentrale Aussage: „Wie immer habe ich geschrieben, was ich denke.“ Die Entscheidung zu gehen, habe er selbst getroffen.

Judensterne bei Demos gegen Corona-Maßnahmen nicht antisemitisch?

Martenstein hatte seit 1988 für den Tagesspiegel geschrieben, die Süddeutsche Zeitung fasst die Vorgeschichte zu seinem Abgang nun so zusammen: „am 6. Februar hatte er in einer Kolumne über das Tragen von "Ungeimpft"-Armbinden in der Form von "Judensternen" bei Demos gegen die Corona-Maßnahmen geschrieben. Demonstranten wollten sich dadurch "zum totalen Opfer machen", schrieb Martenstein. Das sei "immer eine Anmaßung, auch eine Verharmlosung, es ist für die Überlebenden schwer auszuhalten". Jedoch sei der "Judenstern" bei den Demos "sicher nicht: antisemitisch", denn seine Träger identifizierten sich ja mit den in der NS-Zeit verfolgten Juden. An dieser Sichtweise gab es, wie die Tagesspiegel-Chefredaktion dann vergangene Woche in einer Erklärung mitteilte, "sowohl innerhalb der Redaktion als auch von Leserinnen und Lesern" starke Kritik.“

Verquere Logik der Querdenker

In der Jüdischen Allgemeinen etwa schrieb der Historiker Ralf Balke: „Es waren die Nazis, die Juden dazu zwangen, den gelben Stern zu tragen, und nicht die Juden, die sich aus Protest gegen die Politik der Nazis den Aufnäher zulegten, damit beginnt bereits die verquere Logik der Querdenker, die auch ein Kolumnist wie Martenstein erkennen müsste. Und mit der Bagatellisierung und Relativierung des millionenfachen Vernichtungstods geht es munter weiter – was, bitte schön, kann daran nicht antisemitisch sein?“

In seinem letzten Tagesspiegel-Text schrieb Martenstein nun: „Leute, die Judensterne nutzen, um sich als Opfer zu stilisieren, sind dumm und geschichtsvergessen. Leute, die auf ihren Demos zur Vernichtung Israels aufrufen, sind etwas gefährlicher.“ Der Journalist Philipp Köster kommentiert: „Unerträglich, wie Harald Martenstein auch in seinem wehleidigen Abschiedstext den Eindruck erweckt, er sei wegen seines todesmutigen Abweichens von der Mehrheitsmeinung abgestraft worden. Und nicht wegen der Verharmlosung eindeutig antisemitischer Symbole.“

Der Historiker Michael Lühmann schreibt zur Debatte um Martenstein und eine vermeintliche Cancel Culture auf Twitter: „Es ist so ermüdend wie langweilig: Erst etwas posten/publizieren, das vollkommen danebengeht und andere Menschen empört. Sich dann, statt sich zu entschuldigen, zurückziehen. Daraus dann Opfergeschichte stricken und den Diskurs kritisieren.“