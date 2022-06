Hans-Werner Kroesinger: „Die Bühne ist ein Analyse-Instrument.“

2000 Seiten Lektüre gehören für ihn zur Standard-Vorbereitung. Wenn Hans-Werner Kroesinger ein neues Theaterprojekt angeht, wühlt er sich erst einmal durch Berge von Archivmaterial: Unterlagen zum Eichmann-Prozess, über den Deutschen Herbst oder zur NS-Vergangenheit des Karlsruher Theaters. Hans-Werner Kroesinger macht Dokumentartheater: „Es gibt diese Kraft des Dokuments, wenn es an anderer Stelle in Erscheinung tritt.“

Ohne zu werten, beleuchtet Kroesinger das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln und Texten, die sich gegenseitig kommentieren. Sein neuestes Projekt am Staatstheater Mainz setzt sich mit dem Westwall auseinander – eine Spurensuche in Landschaft und Gesellschaft. „Was man am Westwall gut beschreiben kann: Was passiert in einer Gegend die arm ist, wenn plötzlich Arbeitsmöglichkeiten da sind?“ Ein Projekt, das auch Thema seiner Poetik-Dozentur in diesem Jahr an der Universität Landau ist: „Der Westwall ist ein hervorragendes Beispiel für ein Täterdenkmal.“