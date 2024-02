Handel mit Diktaturen - Starke Tradition in der deutschen Außenpolitik

Spätestens seit Putins Überfall auf die Ukraine hat sich die Deutsche Faustregel vom „Wandel durch Handel“ als Augenwischerei entpuppt. Dabei gab es in der Außenhandelsgeschichte der Bundesrepublik stets eine starke Tradition im Handel mit Diktaturen. Darüber schreibt der Historiker Frank Bösch in seinem Buch „Deals mit Diktaturen — Eine andere Geschichte der Bundesrepublik“.

Meistens hieß es im Auswärtigen Amt, wir sollten nicht als Schulmeister auftreten, angesichts unserer Vergangenheit also nichts zu Menschenrechtsverletzungen anderswo kommentieren. Es gab im Auswärtigen Amt lange auch ein gewisses Verständnis für autoritäre Ordnung, weil dort eben auch Eliten sitzen, die vor 1945 bereits sozialisiert wurden. Allerdings ändert sich das seit Ende der 1960er und 1970er-Jahre.

Besonders Franz Josef Strauß pflegte den Kontakt zu Diktaturen

Bösch beschreibt in neuen Buch „Deals mit Diktaturen — Eine andere Geschichte der Bundesrepublik" auch die Rolle von wichtigen Nebenakteuren wie Franz Josef Strauß und Jürgen Möllemann: „Strauß ist derjenige, der besonders früh in Diktaturen reist, sehr intensiv schon 1955: als blutjunger Minister reist er durch Franco-Spanien, ist der erste, der Mao trifft und mit Diktatoren wie Mobutu in Zaire enge Kontakte pflegt oder auch sogar bei Pinochet in Chile 1977 zu Besuch ist. Strauß betreibt hier so eine Art Nebenaußenpolitik, um bayerische Wirtschaftsinteressen zu fördern.“

Und Das Engagement von Franz Josef Strauß habe auch funktioniert. Bayern wurde zum starken wirtschaftlichen Player seit Ende der 70er–Jahre durch diesen sehr intensiven Austausch mit allen Seiten, egal ob zur DDR, nach China oder eben zu echten Diktaturen.

Jürgen Möllemann war Spezialist für den arabischen Raum

„Und dann gibt es den Typus Möllemann, also einzelne Spezialisten für bestimmte Länder. Möllemann war jemand, der im arabischen Raum immer wieder vermittelt, agiert auch mit ganz heiklen Partnern wie etwa Gaddafi in Libyen geredet hat", so Bösch.