Die Themen: Wehrbericht und mutmaßlich ein neuer Generalinspekteur ++ Ein Jahr nach der Plakataktion im russischen Fernsehen: Was ist aus der Frau geworden? ++ Bildungsgipfel oder doch nur ein Arbeitstreffen? ++ Warm einpacken – EU-Parlament entscheidet über strengere Sanierungsvorgaben bei Gebäuden ++ Brasilien: EU-Mercosur - kommt das Freihandelsabkommen? ++ Streikauswirkungen: In Paris stapelt sich der Müll in den Straßen ++ Warnstreiks im Gesundheitsweisen in BW und RP