„Dreigroschenoper“ am Berliner Ensemble – Haifisch mit viel Lametta | 16.8.2021

Zu den Umweltkatastrophen der Gegenwart zählt ohne Frage die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll - ein heiß diskutiertes Thema. In diesem Kontext hat sich der Begriff „Geisternetz“ verfestigt - ein Wort, das seit den 1980er Jahren belegt ist und im Meer treibende, verwaiste Fischernetze bezeichnet. Sie gingen entweder verloren oder wurden willentlich „entsorgt“. Bezeichnete der Begriff vor Jahrzehnten noch ein vereinzelt auftretendes Phänomen, so sind diese herrenlosen Fischernetze zu einer zunehmend großen Gefahr für Meerestiere geworden, die sich in Ihnen verfangen und allzu oft verenden. Aber Geisternetze sind auch eine große Belastung für die Umwelt, denn durch Abrieb am Meeresboden verunreinigen sie die Meere mit Mikroplastik und kehren so über die Nahrungskette zu uns zurück. mehr...