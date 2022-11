Hält was er verspricht – der Knoten

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Im Alltag nervt er uns, wenn er mal wieder auf unerklärliche Weise in unsere Kopfhörerkabel geraten ist, oder sich nicht mehr aus den Schnürsenkeln lösen lässt. Aber was wären wir ohne Knoten?



Haltlos hingen wir in unseren Schuhen, weil keine Schleife ohne Knoten hält. Niemand bekäme einen Bootsführerschein ohne Knotenprüfung und Käthe Kruse hätte ohne Knoten und ihre allererste Knotenpuppe, wohl nie angefangen Puppen zu designen.



Wir besehen uns in dieser Matinee dieses unscheinbare und doch so effektive Ding, den Knoten, genauer. Dabei begegnen uns so kuriose und vom Aussterben bedrohte Exemplare, wie der badische Aktenknoten. Wir sprechen über die bis heute kaum zu entziffernde Knotenschrift der Inka, wir sprechen über die hohe Kunst des Teppichknüpfens, treffen einen Künstler der überhaupt nur Knoten macht und hinterfragen die Ikonographie des Knotens. Und wir fragen: sind Krawattenknoten noch zeitgemäß?



Gesprächspartner der Sendung sind der iranische Teppichknüpfer und - restaurator Abolfazl Gharany, die Ethnologin Dr. Manuela Fischer und der Künstler Jens Risch.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Dorothee Riemer