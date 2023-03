Nach der jüngsten Razzia in der Reichsbürgerszene sieht SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler darin einen Erfolg für die Ermittler. "Darüber hinaus haben wir aber auch eine große Szene an Verschwörungsextremisten, die mit Falschinformationen unterwegs sind", sagte der frühere Präsident des Bunds Deutscher Kriminalbeamter SWR2 Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann. Er äußerte sich auch zum heutigen Tag der Kriminalitätsopfer. Viele der momentan rund 200.000 Opfer von Gewalt scheitern seiner Ansicht nach oft an der Bürokratie, wenn es um Entschädigungen geht.