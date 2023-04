Gyde Jensen (FDP): Für China zählt nur der eigene Vorteil

Die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Gyde Jensen, hält es für richtig, dass die EU ihre Marktmacht nutzt, um China zu einer klaren Positionierung im Ukraine-Krieg zu bringen. Vor dem Hintergrund des Besuchs von Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionschefin von der Leyen in Peking sagte Jensen im SWR Tagesgespräch, China komme eine außenpolitische Isolierung Russlands durchaus gelegen, um sich selbst in den UN-Institutionen mehr Gewicht zu verschaffen. In den Beziehung der EU zu China warnt die FDP-Politikerin allerdings vor "Illusionen": "Die Herausforderung ist, dass die kommunistische Partei Stück für Stück versucht, dass die Welt sich an das System China gewöhnt." Das gelte es zu verhindern. China tue nur, was im Sinne Chinas sei, "und eben nicht im Interesse der gegenseitigen Ordnung."