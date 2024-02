Gut zu Fuß - Oliver Gahn-Schuster ist Podologe aus Leidenschaft

Sie sind ein Wunderwerk aus 26 Knochen, 114 Bändern und 20 Muskeln.

Die Rede ist von unseren Füßen. Doch obwohl sie uns mit rund 150 Millionen Schritten durchs Leben tragen, bekommen sie bei weitem nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Oliver Gahn-Schuster hat die Komplexität des Fußes schon immer fasziniert. An den Füßen zu arbeiten, wirke sich auf den ganzen Körper aus. Und gerade in Corona Zeiten, so der Podologe, in denen wir angehalten sind, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, lohne es sich, auch einen Blick auf unsere Füße zu werfen.

Musiktitel

Pai de Santo

Flavia Coelho feat. Woz Kaly

CD: Mundo meu



Figures in the landscape

Ben Watt

CD: Storm damage



No diggity

Scott Bradlee's Postmodern Jukebox starring Ariana Savalas

CD: The essentials



Canto pal que está despierto

Muerdo

CD: Viento sur



Grand Guignol

Bajofondo

CD: Mar dulce