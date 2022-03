Gut zu Fuß – der Spaziergang

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Besonders, wenn es wieder Frühling wird und die Sonne uns nach draußen lockt, dann hat auch das Spazierengehen wieder Hochsaison. Und das nicht nur beim berühmten Sonntags-Spaziergang.



Sei es in Wald und Wiese, Park oder in der Stadt – wir nehmen heute den Spaziergang und das drum herum unter die Lupe.



Dabei treffen wir auf ein Spiel, das im 16. Jahrhundert extra zum Spazierengehen erfunden worden ist, außerdem schauen wir uns in der seltsamen Welt der Systemstöcke um und treffen dabei sowohl auf Spezialstöcke für Ärzte, als auch auf Stöcke für Sargmacher oder Musiker.



Wir besuchen Orte, die durch Spaziergänger architektonisch geprägt worden sind, wie zum Beispiel die Arkadengänge von Bologna, und wir gehen mit Alpakas spazieren.



Wie der Spaziergang überhaupt "erfunden" worden ist, darüber klärt uns die Kulturanthropologin Gudrun M. König auf, was die Flaneurin vom Flaneur unterscheidet und warum sie uns so provoziert, das erzählt Georgiana Banita und was es mit dem Denken-Gehen auf sich hat, das berichtet der Landschaftsarchitekt und Spaziergangforscher Bertram Weisshaar.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann