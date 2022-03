Gut fürs Profil – Die Nase

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Fastnacht ist Pappnasenzeit. Aber was ist es eigentlich so lustig daran, sich eine falsche Nase anzuziehen? Und wie soll das gehen in Zeiten, da Nasen hinter Masken verborgen werden? Was ist das für ein seltsam-markantes Organ mitten in unserem Gesicht, das so viele Blicke auf sich zieht und so viele Redewendungen auf sich vereint?



Die SWR2 Matinee steckt ihre Nase tief ins Thema: Wir suchen die Nase in der Kulturgeschichte, hinterfragen nasale Schönheitsideale und begegnen der Nase in der Literatur. Wir winken mit Taschentüchern, erläutern, was passiert, wenn die Nase blind wird, fragen einen Detektiv nach seiner Spürnase und sprechen mit einer leibhaftigen Supernase.



Gesprächspartner der Sendung sind Supernase Mike Krüger, Detektiv Alexander Schrumpf und der Historiker Harald Kleinschmidt.



Die SWR2 Matinee – immer eine Nasenlänge voraus.



Musik: Moritz Chelius

Redaktion: Georg Brandl

Matinee Rätsel: Ihre Lösung durchgeben Jeden Sonntag können Sie von ca. 9.30 bis 10.30 Uhr unter dieser Telefonnummer die Lösung des Matinee-Rätsels durchgeben:

Telefon: 07221 / 2000 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Matinee@swr.de