Gut abgehangen: Reif sein

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Egal wohin wir auch blicken, der Mensch soll reif sein: Die Reife ist so etwas wie die Eintrittskarte für viele Institutionen: für die Schule, die Hochschule oder die Fachhochschule. Sie ist ein Qualitätssiegel – nicht nur bei Obst und Gemüse.



Am Tag des Erntedankfestes überprüfen wir, ob in Südbaden das Obst auch vollreif geerntet wird. Wir sprechen mit Konstantin Baum, seines Zeichens "Master of Wine", darüber, wie Wein zu seiner vollen Reife gelangt. Und wir wollen ergründen, wann der Mensch denn nun wirklich reif ist. Ja, reif wozu? Reif an Erfahrungen? Reif an Weisheit? Ist der reife Mensch auch gleichzeitig der Klügere und der Ältere?



Antworten auf diese Fragen gibt es in der SWR2 Matinee.



Redaktion: Nicole Dantrimon

Musik: Dorothee Riemer