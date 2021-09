Grundsteinlegung des „House of One“ in Berlin: Ort für Begegnungen auf Augenhöhe

Mit viel Optimismus findet am 27. Mai 2021 die Grundsteinlegung des Drei-Religionen-Orts „House of One“ in Berlin statt — der Vorsitzende des Stiftungsrats, Andreas Nachama, erklärt dazu: „Es steht die Idee dahinter, dass sich Juden, Christen und Muslime auf Augenhöhe begegnen“.

Ein Haus für die drei großen Religionen Die drei Religionen, so Rabbiner Andreas Nachama, trügen Verantwortung — nicht nur für ein Haus, sondern „für ein Haus, in dem alle Menschen leben — unsere Welt. Da lohnt es sich aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören“. Für sich selbst berichtet der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und langjährige Direktor der Stiftung „Topographie des Terrors“ über seine Erfahrungen bei den Planungen zum „House of One“: „Wir sind Freunde geworden — der Imam, der Pfarrer und ich“. Weniger verallgemeinern, mehr Gemeinschaft Nachama gibt sich überzeugt, dass die Einrichtung im alltäglichen Betrieb Früchte tragen wird — wenn erstmal regelmäßige Zusammenkünfte stattfänden, werde das schon funktionieren. Sein Plädoyer: „Es gibt ja keinen Hass zwischen DEN Juden, DEN Muslimen, DEN Christen — wir sollten uns abgewöhnen, die Dinge zu generalisieren, sondern anfangen, sie zu personalisieren“. Das Konzept des Bet- und Lehrhauses am Berliner Petri-Platz schildert Nachama als sehr einfach: Es gebe eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee und in der Mitte einen Raum, in dem sich alle träfen: „Mit der Stadtgesellschaft, mit den Säkularen, mit anderen Religionen — es soll ein Haus der Kommunikation werden“. Das Projekt „House of One“