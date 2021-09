Grundrechte-Report 2021: Nach der Pandemie keine neuen Einschränkungen tolerieren!

Nach der Corona-Pandemie bestehe keine Gefahr auf eine dauerhafte Beschränkung von Grundrechten, sagt Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in SWR2, anlässlich der Vorstellung des Grundrechte-Reports 2021, der sich unter dem Titel „Ungleiche (Un-)Freiheiten in der Pandemie“ vor allem mit Grundrechtseingriffen während der Covid-19 Pandemie beschäftigt.

Wachsamkeit für die Zukunft

„Ich sehe aber die Gefahr, dass sich ein laxer Umgang mit Freiheitsrechten auf andere Bereiche überträgt“, so Lincoln. Das gelte insbesondere für den Bereich der inneren Sicherheit und den Ausbau von Polizeibefugnissen: „Da müssen wir wachsam sein“.

Es gelte zu prüfen, welche Grundrechtsentscheidungen wirklich erforderlich seien, und sicherzustellen, dass sie in Parlamenten getroffen würden.

Eingriffe sollten nachvollziehbar sein

Auch in der Pandemie seien nicht alle Eingriffe in Grundrechte wirklich nachvollziehbar gewesen, erklärt Lincoln. Gerade in der Anfangsphase der Pandemie seien Veranstaltungen oft pauschal verboten worden — auch wenn zum Protest gegen die Zustände in griechischen Flüchtlingslagern beispielsweise nur Schuhe auf einem Platz aufgestellt worden seien.

Dasselbe gelte für Ausgangssperren, bei denen es Partner*innen nicht möglich gewesen sei, abends noch spazierenzugehen. „Es wurde sehr einseitig ins Privatleben eingegriffen, während im Arbeitsleben sehr wenige Maßnahmen zur Einschränkung getroffen wurden“, kritisiert Lincoln. Es passe einfach nicht zusammen, wenn man tagsüber im Großraumbüro erscheinen solle, abends aber nicht an die frische Luft dürfe.

Benachteiligungen treffen bestimmte Gruppen besonders hart

Schließlich hätten gesetzliche Maßnahmen auch die soziale Ungleichheit in der Krise verschärft. Das gelte insbesondere für Schulschließungen, von denen sozial benachteiligte Kinder besonders hart getroffen worden seien.

Aber auch Geflüchtete, die in Massenunterkünften lebten, seien im Infektionsfall in „haftähnliche Kollektiv-Quarantänen“ gezwungen worden. Das seien krasse Beispiele für Benachteiligungen gesellschaftlicher Gruppen, die ohnehin schon benachteiligt seien.

Der Grundrechte-Report 2021 beim Grundrechtekommitee