Grünen-Verteidigungspolitikerin Brugger: Sicherheitskonferenz als Chance zur Lösung globaler Probleme

Aufgewachsen ist Ergun Can in den 1960er Jahren in der schwäbisch-alemannischen Fastnachtshochburg Schramberg. Während seine türkischen Eltern den Fastnachtsbrauch als Kulturschock empfanden, war der Junge davon begeistert und nahm an den Umzügen teil. Als Jugendlicher fing Can an, Holzmasken zu schnitzen und war Mitbegründer des Vereins „Falken Hexen“. Heute lebt er in Stuttgart und schnitzt immer noch Larven, schließlich erinnern sie ihn an die Willkommenskultur, die er in seiner Jugend in Schramberg erfahren hat. Diese Willkommenskultur prägt ihn bis heute: neben seinem Beruf als Vertriebsingenieur und Betriebsrat ist Can in der Lokalpolitik aktiv und setzt sich für Integration ein. Tobias Ignée hat den weltweit wohl einzigen Maskenschnitzer mit türkischen Wurzeln in seinem Hobbykeller besucht.