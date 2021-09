Grünen-Politikerin Brugger: Die EU hat eine Mitschuld am Afghanistan-Debakel

Die Verteidigungs-Expertin der Grünen, Agnieszka Brugger, wirft die Frage auf, warum der Einsatz in Afghanistan nach 20 Jahren so bitter geendet hat. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler machte Brugger die Europäische Union mit verantwortlich und warf ihr mangelnde Handlungsfähigkeit und Einigkeit vor: "Es gibt keine gemeinsame sicherheitspolitische Analyse und Lageeinschätzung, und auch ganz praktisch, es wird nicht miteinander geübt und es gibt keine gemeinsame Führung, keinen gemeinsamen Planungs- und Koordinierungs-Prozess". Am Ende, so Brugger, agiere jeder Staat im Sicherheitsbereich sehr alleine. Im Interview forderte die Grünen-Politikerin außerdem eine klare gemeinsame Haltung in der globalen Sicherheitspolitik - etwa in der Haltung zu China oder Russland.