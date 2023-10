Griechenland, Spanien, Frankreich, Kanada, Hawai – selten waren die Waldbrände im Sommer so heftig wie in diesem Jahr. Fast immer sind wir Menschen schuld, oft ist auch Brandstiftung im Spiel. Was bedeuten die Brände für die Wirtschaft, etwa für den Tourismus und was für die Umwelt? Auch in Deutschland gibt es Bemühungen, die Wälder „brandfester“ zu machen und die Hersteller von Feuerwehrtechnik bereiten sich auf neue Herausforderungen vor.