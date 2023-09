Große Pause: Wie der Lehrer*innenmangel unsere Zukunft kaputt macht

Der Festival- und Konzertsommer läuft wieder in vollen Zügen. Aber zu anderen Preisen. So gut wie alles kostet mehr, vom Licht bis zu den Künstlergagen. Das spüren auch die Fans.

Sie müssen deutlich mehr zahlen für Tickets. Wer kann sich jetzt behaupten und wer nicht - und was heißt das für die Festivalkultur und die Künstler von heute und morgen? Welche Rolle spielen dynamische Preis-Modelle? Und worauf Fans beim Ticketkauf achten sollten. ++

Endlich wieder „live“ – das Gefühl ist zurück, aber zu einem anderen Preis: Angebot, Nachfrage und Preise dieses Festivalsommers. Ein Beitrag von Petra Thiele aus der SWR Wirtschaftsredaktion. ++

Erst Corona, dann die Inflation: Für einige Festivals geht es nicht weiter – aus mehreren Gründen. Eines davon stellt uns unser Reporter Wolfgang Brauer vor. ++

Droht der Branche eine ruinöse Situation? Von der Kehrseite des Superstar-Markts. Gespräch mit Johannes Everke, Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. ++

Explodierende Ticketpreise: Welche Rolle spielt Dynamic Pricing im Kulturbereich – und wem nützen dynamische Preismodelle? Ein Beitrag von SWR Wirtschaftsredakteurin Stephanie Geißler. ++

üAugen auf beim Ticketkauf. Was Fans tun können, um nicht zu viel zu bezahlen. Tipps von Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion.