Die Themen: Bewegung bei der COP27 ++ Aufarbeitung von Kriegsgräueln in Cherson hat begonnen ++ Vor der Wahl in Kasachstan – Viele Tote, kein Frieden ++ Ampel setzt auf Kompromiss beim Bürgergeld ++ Baden-Württembergische SPD kommt in Friedrichshafen zusammen ++ FIFA-Boss wehrt sich gegen Kritik ++ „Zwei Minuten“: WM-Beginn am Totensonntag mehr...