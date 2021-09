Hans-Georg Maaßen, CDU-Bundestagskandidat für den Südthüringer Wahlkreis 196, hat seiner Parteikollegin Karin Prien, erneut parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Hintergrund ist ihre Andeutung, dass sie in Maaßens Wahlkreis lieber den SPD-Kandidaten wählen würde. "Das schadet uns massiv in dieser Phase des Wahlkampfs", sagte Maaßen im SWR2 Tagesgespräch und ergänzte: "Ich habe die Sorge, dass sie mit weiteren Interview-Äußerungen auch anderen Kollegen im Wahlkampf schweren Schaden zufügt." Prien ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Mitglied im achtköpfigen "Zukunftsteam" des Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.

Der NRW-Ministerpräsident sei "unser Kandidat für die Bundestagswahl", erklärte Maaßen. "Ich stehe hinter Armin Laschet. Ich möchte, dass die CDU gewinnt, stärkste Fraktion wird und den Bundeskanzler stellt." In der Vergangenheit seien mit Sicherheit einige Fehler im Wahlkampf gemacht worden. Aber er bemerke auch in seinem Wahlkreis in Südthüringen eine kleine Trendumkehr. "Jetzt müssen wir richtig Gas geben." Es seien nur noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September. "Wir kriegen das hin. Davon bin ich überzeugt." mehr...