„Gott*“ und „cringe“: Absurd bis ausgestorben

Der Langenscheidt Verlag hat am Montag das Jugendwort des Jahres 2021 ausgerufen: „cringe“. „Leider wird das schöne Wort damit wohl aussterben“, meint Carola Padtberg auf spiegel.de. Junge Leute seien da ja recht eigen.

Und: Einige wenige Medien blasen eine eigentlich kleine Meldung des katholischen Kinder- und Jugendverbands KjG auf: Dort diskutiert man gerade, ob man das Wort „Gott“ künftig nur noch mit einem Gendersternchen schreiben sollte. „Absurd“, urteilt etwa die Zeitung „Die Welt“: „Glaubt ernsthaft noch jemand, das Imageproblem der Kirche könne mit einem stärkeren Sich-Anschmiegen an Modedebatten gelöst werden?“

Zu dieser aufgepeitschten Unruhe rund ums offenbar so polarisierende Gendersternchen passt eine Preisverleihung am 21. Oktober 2021: der Verein der Neuen deutschen Medienmacher*innen hat wie jedes Jahr die „Goldene Kartoffel“ verliehen, einen Negativpreis für unterirdische Berichterstattung. Diesmal ging der an die - Zitat — überzogene und unsachliche Debatte über Identitätspolitik in fast allen „bürgerlichen Medien“.

Die Laudatio hat der Verein nun zum Nachlesen onlinegestellt, darin heißt es: „2021 haben Medien ernsthaft darüber diskutiert, ob Gendersternchen das Ende der Freiheit bedeuten. Statt die vermeintliche Polarisierung zu hinterfragen, wurde sie in vielen Medienberichten reproduziert. Der Fokus lag auf den wabernden Wahnvorstellungen reaktionärer Gruppen.“ Absurd sei die Unterstellung, dass „arme, freiheitsliebende Menschen gezwungen werden, sich die Zunge am Gendersternchen zu brechen“. Und, „der nächste sinnfreie Auslöser für irgendwas mit 'Identitätspolitik' kommt so sicher, wie das Amen in der Kirche“, schreiben die Neuen deutschen Medienmacher*innen.