Glattes Geheimnis – Aale

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Aale haben einen ambivalenten Ruf! Viele finden die schlangenartigen, glitschigen Fische, die sich gerne in schlammigen Uferregionen aufhalten, einfach nur eklig. Andere lieben und loben sie als Delikatesse. Doch jenseits dieser kulinarischen Fragen, gehören Aale zu den spannendsten und rätselhaftesten Tierarten unseres Planeten. Jahrhunderte lang hatte man überhaupt keine Ahnung. wie sie sich fortpflanzen, weil weder Eier gefunden wurden, noch Männchen und Weibchen zu unterscheiden waren. Das ging das so weit, dass Aristoteles behauptete, Aale würden einfach aus dem Schlamm geboren.



Tatsächlich konnte erst Ende des 19. Jahrhunderts der dänische Biologe Johannes Schmidt nachweisen, dass alle europäischen und amerikanischen Aale sich nur an einer einzigen Stelle paaren und dort auch laichen: In der Sargasso-See im Atlantik. Und während die neuen Aal-Larven mit dem Golf-Strom wieder in Richtung Europa bzw. Amerika treiben, sterben die Eltern am Ort der Zeugung. Von allen 16 bekannten Aal-Arten kennt man aber bisher nur den Paarungsort dieser beiden. Alles andere liegt immer, noch im Dunklen. Und bisher ist es auch noch nie gelungen, Aale in Gefangenschaft zu züchten.



Was sind das für eigenwillige Wesen, deren Bestand mittlerweile weltweit bedroht ist? Die SWR2 Matinee begibt sich auf Spurensuche.



