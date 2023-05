Glanz und Katastrophe – Müssen wir das alte Rom neu denken?

Das bürgerliche Recht, die Hälfte unserer Fremdwörter, das Imperium, das in ferner Zukunft bei „Star wars“ zurückschlägt, das Capitol in Washington – keine Zivilisation hat die Gegenwart so geprägt wie die Römische. Aber vielleicht war das alte Rom sogar lehrreicher, als wir bisher vermutet haben. Schon vor 2000 Jahren gab es soziale Spannungen, brutale Machtkämpfe, Debatten um Queerness, Umweltprobleme, Pandemien. Was zeigt der neue Blick von Archäologen und Historikern auf das Jahrhundert von Kaiser Augustus, über Nero bis zum Untergang von Pompeji? Alexander Wasner diskutiert mit Dr. Alexander Bätz - Althistoriker, Universität Konstanz, Prof. Dr. Alexandra W. Busch - Generaldirektorin des Leibniz-Zentrums für Archäologie, Mainz, Dr. Gabriel Zuchtriegel - Direktor des Archäologischen Parks Pompeji