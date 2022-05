Gisela Stuart, Britische Politikerin

“Was Lieferando an Daten erhebt, ist ein Unding”, sagt Netzaktivist Padeluun im Interview mit SWR2, “und Datenschutz ist Menschenschutz”. Er ist Gründungsmitglied des Vereins Digitalcourage, der jedes Jahr den Big Brother Award vergibt. Neben dem Lieferdienst Lieferando ist auch der Zahlungsdienstleiter Klarna ein Gewinner dieses Oscars für Datenkraken. “Auch hier schaut der Dienst die ganze Zeit zu, was ich im Netz treibe”, warnt der Netzaktivist, “Es ist ein Inkassounternehmen, dass versucht, mit rabiaten Methoden versucht, Geld aus einem herauszupressen”. Jedes Jahr wird der Big Brother Award als Negativpreis vom Verein Digitalcourage gemeinsam mit weiteren Bürgerinitiativen an Unternehmen, Regierungen, Behörden, Personen vergeben und damit an alle, die intransparent Daten horten und sammeln. Der Big Brother Award heute in Bielefeld zum 22. Mal verliehen. mehr...