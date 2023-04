Zehn Jahre nach dem Einsturz des Rana Plaza in Bangladesh leiden noch immer viele Frauen unter ihren Verletzungen, sagt Gisela Burckhardt, Gründerin des Vereins Femnet, der sich für die Rechte von Frauen in Südostasien einsetzt. „Es gibt jetzt mehr Sicherheit in den Fabriken. Aber die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung sind nach wie vor schlecht“, so Gisela Burckhardt und fordert eine Umsetzung des Lieferkettengesetzes.

Am 24. April vor 10 Jahren stürzte das Rana Plaza in Bangladesh ein. Rund 5.000 Menschen stellten in diesem Gebäude Bekleidung für die weltweit größten Modemarken her. Mehr als 1.100 Menschen – zumeist junge Frauen – starben, weitere 2.500 wurden verletzt. Jedes Jahr erinnert der Fashion Revolution Day an die Katastrophe und die nach wie vor katastrophalen Arbeitsbedingungen in den Fabriken des globalen Südens, die unsere Kleidung herstellen.

Die Sachbuchautorin Gisela Burckhardt hat 2010 den Verein FEMNET gegründet. Er setzt sich insbesondere in Südostasien für feministische Perspektiven auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. FEMNET ist ein tragendes Mitglied der Kampagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign), die das Ziel hat, die Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidungs- und Sportartikelindustrie zu verbessern. Hierzu werden Endverbraucher informiert, wird mit einkaufenden Textilunternehmen in Deutschland verhandelt, werden Arbeiterinnen-Organisationen unterstützt und öffentliche Kampagnen durchgeführt.