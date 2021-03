Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Der weltweite Pakethandel boomt und boomt. Tatsächlich gibt es fast nichts, was man nicht bestellen, verpacken und verschicken kann. Versandhandel und Logistikunternehmen freut das. Umwelt und Einzelhandel weniger. Die SWR2 Matinee begibt sich auf die Spur der Pakete, schaut hinein und findet auch die ein oder andere Überraschung.



Wir erfahren, was es mit dem Internet-Hype des "Unboxing" auf sich hat, sprechen mit einem Paketzusteller über seinen Job und betrachten die Geschichte des Versandhandels in Deutschland. Wir erleben, wie es war, als im Jahr 1950 das 400-Millionste Care-Paket in Deutschland ausgeliefert wurde, sprechen über die Geschichte des Paketverkehrs zwischen BRD und DDR und öffnen Rundum-Sorglos-Pakete für werdende Eltern in Finnland. Wir schnüren politische Pakete, die, einmal ausgehandelt, angeblich nie wieder geöffnet werden dürfen, sprechen mit dem Nationaltrainer der Paketspringer - auch bekannt als Arschbomber oder Splashdiver - und zum Schluss erzählt die Schriftstellerin Ulrike Draesner warum man Menschen lieber nicht verpaketen sollte.



Gesprächspartner der Sendung sind: Stephan Firke, seit 30 Jahren Paketzusteller bei DHL, Konstanze Soch, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buches "Eine große Freude? Der innerdeutsche Paketverkehr im Kalten Krieg" und Oliver Hillebrand, Trainer der deutschen "Splashdiving" Nationalmannschaft.



Musik: Moritz Chelius

Redaktion: Georg Brandl