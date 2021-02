Seit einigen Monaten hat sich der frühere Hanser-Chef und Autor Michael Krüger in ein abgelegenes Holzhaus am Starnberger See zurückgezogen. Aus Selbstschutz – Krüger leidet an Leukämie und ist in der Corona-Pandemie besonders gefährdet. Nur selten hat er sich zuletzt in der Öffentlichkeit geäußert – nun tut er es, in der Neuen Zürcher Zeitung. Ein Thema in der Kulturmedienschau. Darüber hinaus geht es beim Blick in die Zeitungen von heute auch um den Film „Now or never“, der heute Abend im Ersten läuft – auch wenn man sich ein wenig in die Lektüre der FAZ vertiefen muss, bis der Zusammenhang klar wird. mehr...