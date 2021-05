Die aktuelle Eskalation zwischen Israelis und Palästinenser käme nach einer langen Periode der Gewalt, sagte Bettina Marx, Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah in SWR2. Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser, Gewalt israelischer Sicherheitskräfte gegen Palästinenser, „Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten extrem gesteigert, dass Palästinenser erschossen wurden, dass sie vertrieben wurden aus ihren Häusern, sowohl im besetzten Ost-Jerusalem als auch im besetzten West-Jordanland", so Marx in SWR2. mehr...