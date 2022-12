GEW Landeschefin warnt vor Lehrkräftemangel an Grundschulen in Baden-Württemberg

Nach dem schlechten Abschneiden von Grundschülerinnen und Grundschülern in Baden-Württemberg beim jüngsten IQB-Bildungstrend, berät jetzt die Landesregierung um Ministerpräsident Kretschmann über die Schulbildung. Vor dem sogenannten Kabinettsabend hat die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg Defizite der Schulkinder vor allem in Deutsch und Mathematik bestätigt. Zu den Gründen sagte Monika Stein im SWR Tagesgespräch: "Was bei uns aber auch ankommt und was Herr Kretschmann nicht hören möchte, aber was sehr in seiner Verantwortung liegt: Dass wir zu wenige ausgebildete Lehrkräfte in den Grundschulen haben und dass wir einen großen Fachkräftemangel in dem Bereich haben."