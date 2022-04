Gesundheitsminister Lauterbach: Schnelle Stiko-Empfehlung für vierte Impfung wäre nützlich

per Mail teilen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat nach eigenen Angaben die Ständige Impfkommission (Stiko) gebeten, eine vierte Corona-Schutzimpfung schnell zu prüfen, um dann zeitnah eine entsprechende Empfehlung auszusprechen. Im SWR-Tagesgespräch sagte Lauterbach: "Ich habe die Kommission gebeten eine relativ schnelle Prüfung vorzunehmen, im Rahmen der gebotenen Gründlichkeit natürlich. Weil, eine Empfehlung, die kommt, wenn die schwere Welle, in der wir uns befinden, schon zu Ende ist, ist natürlich auch nützlich, aber nicht optimal." Lauterbach bekräftigte zudem seine Forderung einer EU-einheitlichen Regelung in Bezug auf eine vierte Impf-Empfehlung. Die Bürger verwirre es, wenn in Mitgliedsstaaten unterschiedliche Regeln gelten.

Mit Blick auf die Gesundheitsversorgung von Kranken und Verletzten aus der Ukraine, sagte Lauterbach, die Bundesregierung unterstütze seit der ersten Stunde des Krieges mit Medikamenten und Material aller Art und sei nun - im Verbund mit anderen europäischen Ländern - auch dabei, Schwerverletzte aus dem Kriegsgebiet auszufliegen. Zur Verteilung auf die Krankenhäuser werde das sogenannte Kleeblattsystem genutzt, das bereits während der Corona-Pandemie zum Einsatz gekommen sei. Ein erster Patient sei in der vergangenen Woche ausgeflogen worden. "Über genaue Zahlen möchte ich nicht berichten, aber das hat eine große Bedeutung und ist eine wichtige humanitäre Verbesserung der Situation in der Ukraine. Daran sind aber alle europäischen Länder beteiligt, das ist nicht nur Deutschland", so Lauterbach.