Die Bestrafung des ehemaligen Filmmoguls Harvey Weinstein sei ein „Meilenstein der #metoo-Bewegung“, sagt die Autorin und Journalistin Jagoda Marinić. Der Paradigmenwechsel, den die Bewegung initiiert hätte, sei, Opfern von sexueller Gewalt Glauben zu schenken und ihre Aussagen nicht in Zweifel zu ziehen.

Deshalb sei auch die Petition der Autorinnen und Autoren des deutschen Rowohlt-Verlages grundsätzlich richtig, so die Autorin. Sie hatten sich in einem offenen Brief dagegen ausgesprochen, dass die Autobiografie vom Filmregisseur Woody Allen bei Rowohlt erscheinen soll.

Dem Argument, dass Woody Allen von den Vorwürfen des Kindesmissbrauchs an seiner Adoptivtochter in zwei Gerichtsverfahren freigesprochen wurde, hält Marinić entgegen, dass dies Ausdruck eines „massiven moralischen Täterschutzes“ sei. Auch verurteilte Täter, wie etwa der Filmregisseur Roman Polanski, würden weiterhin in Schutz genommen.

Die #metoo Bewegung sei eben deshalb so laut, um die Wände dieses Täterschutzes einzureissen, so die Autorin.