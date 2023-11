Geschichte verstehen – der Historiker Wolfgang Niess hat zum Hitler-Putsch vor 100 Jahren geforscht

Das Jahr 1923 wird oft das "Schicksalsjahr der Deutschen" genannt: Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen, Massenarbeitslosigkeit, Hyperinflation und schließlich der Hitlerputsch im Bürgerbräukeller in München. Ein Angriff auf die Demokratie in Deutschland mit dem Ziel, eine nationale Diktatur zu errichten.

Der Historiker Wolfgang Niess hat dazu geforscht: wer waren neben Adolf Hitler die entscheidenden Kräfte für diesen Umsturzversuch? Inwiefern unterstützte die bayerische Macht-Elite die Putschisten?

Buchcover " Der Hitlerputsch 1923 - Die Geschichte eines Hochverrats" von Wolfgang Niess Pressestelle Verlag C.H.Beck Der Hitlerputsch 1923 Geschichte eines Hochverrats Autor: Wolfgang Niess Verlag: Verlag C.H.Beck ISBN: 978-3406799174

Musiktitel:

Last night on the Back Porch

Orchester Paul Whiteman

Album: Last night on the Back Porch



Es wird in hundert Jahren wieder so ein Frühling sein

Iris Romen

Album: Es wird in hundert Jahren wieder so ein Frühling sein



Look beyond the sun

Web Web x Max Herre

Album: Web Max II



Doudou

Cécile McLorin Salvant

Album: Mélusine



Zu Asche, zu Staub (Psycho Nikoros)

Severija

Album: Zu Asche, zu Staub (Psycho Nikoros) (Radio Edit)