Geschenketipps für eine entspannte Bescherung

Auf Grund des aktuellen Infektionsgeschehens und der vielen alten und vulnerablen Menschen wird es sicher auch in diesem Jahr Familien und Freund*innen geben, die sich an den Feiertagen nicht sehen können. Menschen, deren Kinder weit weg wohnen oder deren Partner*innen leider verstorben sind. Was können Sie also diesen Menschen schenken, um ihnen zumindest ein bisschen die Einsamkeit zu nehmen?

Wir empfehlen: Aufmerksamkeit. Vielleicht einen Video-Chat mit Ihren Lieben, die dieses Jahr nicht persönlich mit Ihnen am gedeckten Tisch sitzen können. Und das Bewusstsein dafür, dass es viele einsame Menschen an Weihnachten gibt, die mit niemandem gemeinsam unter dem Tannenbaum sitzen, die aber dennoch nicht vergessen werden sollten. Vielleicht gibt es auch in Ihrer Stadt Aktionen gegen die Einsamkeit an Weihnachten, wie in Baden-Baden, die Sie an Einsame in Ihrem Bekanntenkreis empfehlen können.

Geschenkidee: Ausflug zur Burg Eltz

Ansonsten hilft vielleicht die Aussicht auf ein baldiges Wiedersehen nach dem harten Winter. Zum Beispiel bei einem gemeinsamen Ausflug zur Burg Eltz. Rund eine Viertelmillion Besucher kommen jedes Jahr, um die märchenhafte Burg aus dem Mittelalter mit ihren vielen Türmen mitten in der Natur zu erkunden.