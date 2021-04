Impf-Desaster, schleppende Pandemie-Bürokratie, alles geht den Bach runter: Zugegeben, die Corona-Lage in der dritten Welle ist in Deutschland nicht gerade einfach — aber Selbstkritik sei zu einer Art Besessenheit geworden, sagt zumindest der britische Journalist John Kampfner im Gespräch mit SWR2 am Morgen.

Ein gewisses Maß an Selbstkritik sei ja durchaus gut — aber während man in England mit der erfolgten Impfkampange das Erste feiere, was in der Pandemie gelungen sei, würde man in Deutschland „sich selbst angreifen mit dem Ersten, das man schlecht gemacht habe.“

Es läuft nicht alles schlecht — sagen externe Beobachter*innen

In seinem Buch „Warum Deutschland es besser macht“ zeichnet der langjährige Auslandskorrespondent John Kampfner ein positives Bild von Deutschland, auch in der Pandemie sei hier einiges besser gelaufen als in Großbritannien.

Im Gegensatz zu Großbritannien etwa, wo die Regierung von einer Art „Clown“ geführt werde, habe man in Deutschland eine Ernsthaftigkeit, die bei allen Problemen auch ein stabiles Fundament für die Gesellschaft gebe.

Deutsche Corona-Politik hat weniger Todesopfer zu beklagen

In Großbritannien nähmen einige Politiker*innen Politik wie ein Fußballspiel: „Die ersten 90 Minuten haben wir nicht gut gespielt, aber in der letzten Minute haben wir ein Tor geschossen.“ In Deutschland käme niemand auf die Idee sich so zu äußern, meint Kampfner.

Trotz der inzwischen geöffneten Pubs und der hohen Impfquote dürfe man deshalb auch die Todeszahlen der Pandemie in Großbritannien nicht vergessen: „Sie gehören zu den schrecklichsten in der Welt — zweimal so hoch wie in Deutschland“, so John Kampfner.