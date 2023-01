Gerhart Baum, FDP: "Weniger mäkeln, mehr Verantwortung!"

Vor dem Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart ist die Stimmung in der Partei angespannt. Mit Blick auf niedrige Umfragewerte und anstehende Landtagswahlen ruft der frühere FDP-Bundesinnenminister Gerhart Baum seine Partei auf, ihre Rolle in der Bundesregierung zu ändern: "Es geht nicht, dass die FDP ab und zu als Oppositionspartei in der Ampel erscheint. Sie gestaltet doch mit! Und sie muss wahrgenommen werden durch ihre Erfolge und nicht durch Mäkelei in der Ampel." Im SWR2 Tagesgespräch betont er außerdem, dass sich Liberalität in solchen Umbruchszeiten wandeln müsse.