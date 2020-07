Wohnen, wo bald abgerissen wird: Gentrifizierung in Stuttgart-Hallschlag

Deutschland gelte als das „Bordell Europas“, so die stellvertretende Vorsitzende der Organisation „Terre des femmes“ in Deutschland, Inge Bell, in SWR2 anlässlich des Welttages gegen den Menschenhandel. Die gesetzgeberischen Versuche von 2002 und 2017, Prostituierte aus der Kriminalität zu befreien, seien gescheitert, so Bell. In Deutschland verschließ man die Augen „vor der bitteren Realität, dass vor allem Mädchen und Frauen aus Ost- und Südosteuropa in die Prostitution gezwungen werden.“

Bordellbetreiber würden zu Unrecht oft als Säubermänner gelten und in Talkshows eingeladen. Dabei würden Frauen in Bordellen oft brutal misshandelt, von Zuhältern auf den Kopf geschlagen und mit Tätowierungen als Besitz gekennzeichnet. Erst vor wenigen Wochen sei eine junge Frau in der Weser mit Betonplatten an den Füßen ertränkt worden.

Das deutsch-tschechische Grenzgebiet gelte beispielsweise als „Freiluftbordell Europas“, so Bell in SWR2. Auch viele Roma-Frauen würden dort misshandelt, die oft kaum noch Zähne hätten, Geschlechtskrankheiten, die keine Rechte, sondern nur die Gewalt kennen würden, die ihnen angetan werde. Freier seien entgegen Vorurteilen keine zu kurz gekommenen Männer, sondern oft genug Männer aus der Mitte der Gesellschaft, auch Familienväter, die sich „ein kleines schmutziges Geheimnis“ verschafften.

Eine Lösung könne nur darin bestehen, auf das „nordische Modell“ umzusteigen, mit dem Schweden und inzwischen weitere Staaten wie Norwegen, Frankreich, Island, Kanada oder Israel konsequent darauf setzten, den Kauf von Sex unter Strafe zu stellen. „Die Nachfrage bestimmt einen Markt“, so Inge Bell, „und wenn Männer den Zugang zu Frauen- oder Mädchenkörpern kaufen, dann ist das eben strafbar.“ mehr...