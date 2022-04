Gemobbt – Ein junger Mann stellt sich seiner Vergangenheit

Von Diana Deutschle

Seine heutigen Freunde kennen Norman als einfühlsamen offenen Mann. Wie es in ihm aussieht, wussten sie lange Zeit nicht. Ab der siebten Klasse haben ihn drei Mitschüler jahrelang gepeinigt, ihm auf den Kopf gespuckt und Schlimmeres. Seine Noten gingen in den Keller, er legte an Gewicht zu. Erst als seine Mobber die Schule wechselten, ging es langsam wieder aufwärts. Doch noch heute quält den 28-Jährigen seine Vergangenheit. Warum hat ihm keiner geholfen? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Er begibt sich auf Spurensuche, zurück in sein altes Leben.