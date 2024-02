Gemeinwohlökonomie - nachhaltig wirtschaften nach der Krise

"Diese Wirtschaft tötet" hat Papst Franziskus einmal gesagt, und er hat damit vielen Menschen aus der Seele gesprochen.

Auch Christian Felber. Der Autor, Dozent und Wirtschaftsreformer ist Gründungsmitglied von Attac Österreich und hat 2010 die internationale Gemeinwohlökonomie-Bewegung ins Leben gerufen.

Seine Vision: eine Wirtschaftswelt, die auf den ethischen Werten von Menschenwürde, Solidarität und Nachhaltigkeit beruht.

Die fragt: wie sinnvoll ist ein Produkt? Wie ökologisch wird produziert? Und wie human sind die Arbeitsbedingungen?

Könnte die Coronakrise dieses Denken jetzt befeuern, fragen wir Christian Felber in SWR 2 Tandem

Gemeinwohl-Ökonomie Piper Taschenbuch Gemeinwohl-Ökonomie Taschenbuch 11,- Euro Genre: Marktwirtschaft Verlag: Piper Taschenbuch ISBN: 3492312365

