Geld sucht Erben – Die Karlsruher Erbenermittlerin Bettina Heupel

Bettina Heupel wird 1966 in Siegen geboren und studiert in Gießen Volkswirtschaftslehre. Nach zwanzig Jahren im Bereich Controlling, Buchhaltung und Finanzierung in nationalen und internationalen Unternehmen kennt sie sich mit internationalen Geldflüssen bestens aus, empfindet diese Arbeit aber zunehmend als langweilig.

Über eine Nebentätigkeit findet sie zur Erbenermittlung und macht sich 2015 selbständig. Seither hat sie mit ihrem Team Vermögen an rund siebzig Erben und Erbengemeinschaften auf der ganzen Welt vermittelt.

Vorher kostet es oft jahrelange akribische Detektivarbeit um nachzuvollziehen, wie Weltgeschichte Familien weit verstreut hat und um Dokumente bei Behörden ausfindig zu machen, bis schließlich Geld fließen kann.

Musiktitel:

Weg

Helgen

Album: Weg



On the radio

Donna Summer

Album: Hits of the world 1980 / 1981



Racines

Masaa

Album: Beit



Nothin' but time

Breanna Barbara

Album: Nothin' but time



We never knew

Beharie

Album: We never knew